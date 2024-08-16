В платье с вырезом под грудью и в украшениях Сartier: новый выход Меган Маркл в Колумбии

Первый день герцога и герцогини Сассекских в Боготе выдался весьма насыщенным.
После встречи с вице-президентом Колумбии Франсия Маркес в официальной резиденции в Боготе Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Национальный центр искусств Делии Сапата.
Меган в этот раз была в платье Navajo Weaver на бретельках и с ромбовидным вырезом под грудью от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис, поддержав бренд, который она носила раньше.
Герцогиня распустила волосы, а образ свой дополнила золотым колье Сartier, а также часами и браслетом от этого ювелирного бренда. У Меган на пальцах было несколько колец, обручальное и помолвочное, а также винтажное кольцо из желтого золота с коралловыми бусинами и цветком, которое она не носила ранее. Обута герцогиня была в мюли на невысоких каблуках Jimmy Choo. У нее был светлый маникюр и насыщенный макияж глаз, а губы подчеркнуты натуральным цветом.
Отметим, что Меган Маркл уже появлялась в нескольких нарядах от бренда Ortiz во время своего визита в Нигерию в мае с принцем Гарри, а также надела золотое платье без бретелек от этого дизайнера в мае 2023 года, когда принимала награду на церемонии вручения премии Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power в Нью-Йорке.
Принц Гарри в этот раз выбрал пиджак, брюки и рубашку в светлых оттенках и обул замшевые туфли без носков.
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