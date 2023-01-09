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В платье с вышитыми рукавами: Елена Зеленская сфотографировалась у елки

В платье с вышитыми рукавами: Елена Зеленская сфотографировалась у елки

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3226
Время на прочтение
1 мин
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В платье с вышитыми рукавами: Елена Зеленская сфотографировалась у елки

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины поздравила с Рождеством всех празднующих.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram новое фото. Позировала она у елки.

Одета первая леди в черное платье с пуговицами и красивыми вышитыми пышными рукавами. Талию она подчеркнула тонким бежевым ремешком.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку и нежный макияж. В ушах были лаконичные серьги.

"С Рождеством всех празднующих сегодня", — подписала фото первая леди.

Напомним, Зеленская дала интервью для телемарафона, в котором рассказала, чем она с командой занималась в 2022 году.

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Дата публикации
Просмотры
3226
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