В платье с вышитыми рукавами: Елена Зеленская сфотографировалась у елки

Первая леди Украины поздравила с Рождеством всех празднующих.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram новое фото. Позировала она у елки.

Одета первая леди в черное платье с пуговицами и красивыми вышитыми пышными рукавами. Талию она подчеркнула тонким бежевым ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку и нежный макияж. В ушах были лаконичные серьги.

"С Рождеством всех празднующих сегодня", — подписала фото первая леди.

Напомним, Зеленская дала интервью для телемарафона, в котором рассказала, чем она с командой занималась в 2022 году.

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