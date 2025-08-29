В платье с вышитыми рукавами: президент Молдовы Майя Санду на праздновании Дня Независимости

Эммануэль Макрон и Майя Санду / © Associated Press

Реклама

На днях, 27 августа, в Молдове отмечали День Независимости страны. На торжественные мероприятия по этому случаю в Кишинев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Майя Санду и Фридрих Мерц / © Associated Press

На праздновании президент Молдовы Майя Санду продемонстрировала красивый образ. На ней было белое платье миди с вышитыми черными и красными нитями рукавами. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком.

Эммануэль Макрон и Майя Санду / © Associated Press

Свой аутфит Санду завершила аккуратной укладкой, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Реклама

Эммануэль Макрон и Майя Санду / © Associated Press

Напомним, Майя Санду на деловой встрече появилась в голубом наряде, который состоял из блузки с епископскими рукавами и круглым вырезом и юбки-карандаша.