В платье с вышивкой и с красивой прической: королева Рания посетила мероприятие

Снимком из нового мероприятия Ее Величество поделилась в своем блоге в Instagram.

"Из моего сегодняшнего визита в Вади-Муса, где я встретился с группой впечатляющих женщин и молодежи, чья тяжелая работа и изобретательность принесли свои плоды", - написала королева Рания.

В этот день на королеве было платье с вышивкой Seanewyork, волосы Ее Величество собрала в высокий хвост, надела золотые серьги и сделала красивый макияж.

В прошлый раз мы видели Ранию аж в октябре. Тогда она посещала с визитом Северную Ирландию, где встречалась с беженцами.

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