В платье с вышивкой и с синим ожерельем на шее: королева Маргрете II появилась на церемонии

Ее Величество прибыла в Национальный музей, где ей была вручена премия Kristeligt Dagblads 2024 года. Она вручается каждый год учреждениям или частным лицам, которые приложили особые усилия в социальной, культурной или церковной сфере.

Королева Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

На церемонию королева Маргрете II приехала в темном платье с вышивкой на рукавах, а в тон синей вышивке подобрала ожерелье и серьги-висюльки. Также у Ее Величества была традиционно красная помада на губах, а вот ногти красным лаком, который она обожает, в этот раз она не накрасила.

Королева Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

В прошлый свой выход Маргрете в голубом платье и как раз с красным маникюром появилась во дворце Кристиансборг, чтобы вручить награду.

Королева Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

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