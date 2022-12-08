В платье с вышивкой и синем пальто: королева Максима с семьей на вручении премии

Вместе с ними на мероприятии также присутствовала мама короля – принцесса Беатрикс – и младший брат, принц Константин, с супругой, принцессой Лаурентин.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

51-летняя королева Максима надела в этот вечер черное платье с синей вышивкой от Natan Couture и синее длинное пальто от этого же бренда набросила на плечи. Обута королева была в замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi на высоких шпильках, а в руках держала клатч, подобранный в тон обуви и пальто.

Волосы Максима распустила, сделала вечерний макияж и надела серьги-висюльки с крупными камнями сапфирами. Несколько золотых браслетов и красный маникюр завершили ее вечерний образ.

Остальные дамы нидерландской королевской семьи были одеты в похожем стиле. Принцесса Беатрикс надела блузку с похожей вышивкой, но только другого цвета и в сочетании с черными брюками, а принцесса Лаурентин – пальто-накидку с вышивкой и черный комбинезон. Особенно в ее образе внимание привлекали крупные плоские серьги зеленого цвета.

Королева Максима и король Виллем-Александр с другими членами семьи / Фото: Getty Images

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