В платье с вышивкой и синем пальто: королева Максима с семьей на вручении премии

Королева Нидерландов Максима c супругом королем Виллемом-Александром присутствовали на церемонии вручения премии "Принца Клауса" в Королевском дворце в Амстердаме.
Вместе с ними на мероприятии также присутствовала мама короля – принцесса Беатрикс – и младший брат, принц Константин, с супругой, принцессой Лаурентин.
51-летняя королева Максима надела в этот вечер черное платье с синей вышивкой от Natan Couture и синее длинное пальто от этого же бренда набросила на плечи. Обута королева была в замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi на высоких шпильках, а в руках держала клатч, подобранный в тон обуви и пальто.
Волосы Максима распустила, сделала вечерний макияж и надела серьги-висюльки с крупными камнями сапфирами. Несколько золотых браслетов и красный маникюр завершили ее вечерний образ.
Остальные дамы нидерландской королевской семьи были одеты в похожем стиле. Принцесса Беатрикс надела блузку с похожей вышивкой, но только другого цвета и в сочетании с черными брюками, а принцесса Лаурентин – пальто-накидку с вышивкой и черный комбинезон. Особенно в ее образе внимание привлекали крупные плоские серьги зеленого цвета.
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