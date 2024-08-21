В платье с вышивкой: красивый новый выход датской королевы Мэри

Летний тур королевы Мэри и короля Фредерика X на королевской яхте Даннеброг продолжается.
Король Дании и его супруга отплыли из Эрескебинга и взяли курс на Ассенс, где продолжится их летнее путешествие.
Перед отплытием Их Величества король и королева пригласили гостей из муниципалитета Эре на фуршет. Королева Мэри появилась там в черном макси-платье с цветочной вышивкой от Etro, ее волос были собраны в красивый низкий пучок, насыщенный макияж подчеркивал глаза, а в ушах были серьги-висюльки с бриллиантами и бирюзой. Также королева носила несколько золотых браслетов на запястье и помолвочное кольцо с рубинами на пальце.
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Во время этой поездки мы видели уже несколько образов королевы Мэри. Она носила белую рубашку Bagutta Shirts, макси-юбку из льна и хлопка Joseph, голубые туфли-лодочки в сетку Jimmy Choo и шляпу Canopy Bay посещая остров Аэроэ.
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А также жакет с воротником-стойкой цвета овсянки Harris Wharf London, под которым была белая рубашка Сlosed official, сочетала это королева с широкими брюками кирпичного цвета и балетками от Prada во время визита в церковь Остерларс в Гудхеме.
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