В платье с ярким принтом: британская маркиза в образе от Dolce & Gabbana пришла на мероприятие

Эмма Уеймут выбрала для своего появления наряд с фруктовым принтом.

Британская светская львица Эмма Уеймут (Тинн), которая также известна как маркиза Бат (она стала первой маркизой смешанного черного цвета в британской истории, выйдя замуж за 8-го маркиза Бата – Кивлина Тинна), посетила вечеринку британского Force Chang.

Там Эмма появилась в красивом черном платье макси от Модного дома Dolce&Gabbana с принтом красных вишен с зелеными веточками, на тонких бретельках и со шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Уеймут.

Эмма Уеймут / Фото: Getty Images

Свой аутфит маркиза дополнила такой же накидкой-шарфом и черными прозрачными туфлями с россыпью страз.

Эмма собрала волосы в гладкий пучок, сделала вечерний макияж и украсила уши элегантными серьгами с камнями.

Напомним, Эмма Уеймут посетила званый обед в Лондоне, где предстала в гламурном платье от бренда Self-Portrait со стразами и опущенной линией плеч.

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