В платье с яркими цветами: Зара Тиндалл сходила на торжественный ужин

Дочь принцессы Анны приехала, чтобы вручить первую награду за верховую езду шотландскому жокею Патрику Уэджу.

Премия Caledonian Spirit Award, которая теперь будет вручаться ежегодно, присуждается молодым перспективным личностям в спорте, которые передают истинный дух гонок.

Зара появилась на мероприятии в черном платье миди с рукавами-фонариками и цветочным принтом в синих и розовых тонах от Rebecca Vallance, которое она дополнила черными туфлями Aquazzura, золотым браслетом и часами, а также сверкающими овальными серьгами Arella из 18-каратного розового золота с бриллиантами от Calleija.

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В Instagram организации поделились снимками с торжественного мероприятия.

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