В платье с яркими цветами: Зара Тиндалл сходила на торжественный ужин

Зара Тиндалл посетила торжественный ужин Общества скачек Каледонии в клубе Caledonian в Лондоне.
Дочь принцессы Анны приехала, чтобы вручить первую награду за верховую езду шотландскому жокею Патрику Уэджу.
Премия Caledonian Spirit Award, которая теперь будет вручаться ежегодно, присуждается молодым перспективным личностям в спорте, которые передают истинный дух гонок.
Зара появилась на мероприятии в черном платье миди с рукавами-фонариками и цветочным принтом в синих и розовых тонах от Rebecca Vallance, которое она дополнила черными туфлями Aquazzura, золотым браслетом и часами, а также сверкающими овальными серьгами Arella из 18-каратного розового золота с бриллиантами от Calleija.
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В Instagram организации поделились снимками с торжественного мероприятия.
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