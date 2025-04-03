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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье с яркими цветами и в ободке: королева Матильда в ярком аутфите появилась на мероприятии

Третий день государственного визита короля и королевы Бельгии во Вьетнам завершился.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Вчера король Филипп и королева Матильда посетили открытие сервисного комплекса DEEP C в провинции Куангнинь в Хайфоне.

Королева Матильда выбрала на этот раз для появления на публике белое платье без рукавов с крупными розовыми цветами, к наряду она подобала туфли-лодочки в тон на каблуках, клатч и бежевые перчатки. Также у Матильды на голове был ободок, а в ушах серьги-висюльки их жемчуга. На запястье королева надела часы и несколько золотых браслетов, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп надел темный классический костюм, в сочетании с белой рубашкой и забавным галстуком в принт.

Несколько выходов этой королевской пары из поездки во Вьетнам показываем ниже.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королевская чета Бельгии с президентской четой Вьетнама / © Getty Images

Королевская чета Бельгии с президентской четой Вьетнама / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

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