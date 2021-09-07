В платье с запахом и питоновых туфлях: министр международной торговли Великобритании сверкнула стройными коленками

В платье с запахом и питоновых туфлях: министр международной торговли Великобритании сверкнула стройными коленками

Элизабет Трасс тщательно подготовила свой образ на работу.

Летние каникулы закончились и политики активно приступили к работе. Сегодня, 7 сентября, в объективы папарацци попала министр международной торговли Великобритании Элизабет Трасс, которая спешила на заседание кабинета министров на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

Выглядела она отдохнувшей, свежой и стильной. Одета Лиз была в коричневое платье с запахом длины миди, которое позволило ей продемонстрировать свои стройные коленки.

Элизабет Трасс / Associated Press

Наряд политик дополнила модными питоновыми туфлями на шпильке.

Волосы Трасс распустила, сделала легкий макияжд и украсила декольте деликатным ожерельем. В ушах у нее были золотые элеганые серьги. В руке министр несла вместительную красную сумку и красную папку с документами.

Читайте также: Модный конфуз: министр финансов Испании вышла к журналистам в помятом коралловом платье

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку