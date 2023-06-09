В платье с зеленым принтом и шляпе: королева Матильда на торжественном параде в Лондоне

Королева Бельгии Матильда и ее муж - король Филипп - прибыли с визитом в Великобританию. Пара посетила торжественный ежегодный парад в честь дня основателя в Королевской больнице Челси (Челси - исторический район Лондона).

Мероприятие, в котором принимают участие все пенсионеры Челси, посвящено основанию Королевского госпиталя королем Карлом II. Парад проводится почти каждый год с тех пор, как в 1692 году открылась больница, которая служит домом престарелых для нескольких сотен ветеранов британской армии.

Для столь торжественного мероприятия Матильда надела необычное белое платье-футляр с зеленым принтом в виде листьев. Автором этого красивого наряда является бренд Maison Natan, который Ее Величество уже неоднократно носила.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Дополняли праздничный образ Матильды зеленые туфли на каблуках от Gianvito Rossi, зеленая сумка-клатч, серьги с бриллиантами и изумрудами и шляпка от Maison Fabienne Delvigne. Головной убор сделан из банановых волокон и шелка с перьями. Завершили лук кожаные перчатки, макияж и прикрепленная на платье бутоньерка.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Более детально шляпу королевы бренд показал в Instagram.

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