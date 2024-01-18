В платье с жемчужными пуговицами: принцесса Беатрис приехала на форум в Давос

Ее Высочество была запечатлена в Конгресс-центре во второй день Всемирного экономического форума, который проходит в Швейцарии. Ежегодная давосская встреча политических лидеров, топ-менеджеров и знаменитостей проходит с 15 по 19 января. С какой целью туда приехала Беатрис, не сообщается.

Прицнесса была в парке Loropiana, под которой было платье ME+EM с крупными жемчужными пуговицами. Волосы Беатрис были распущены, а на лице очень легкий дневной макияж. На пальцах сверкало несколько колец. Поехал ли с ней муж Эдоардо Мапелли-Моцци в Давос, не сообщается.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, недавно он опубликовал в своем Instagram редкие кадры с любимой женой. Пара была запечатлена на танцполе во время вечеринки по случаю празднования нового года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

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