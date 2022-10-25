Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с золотой вышивкой: королева Рания в наряде в восточном стиле на встрече

Дата публикации
Просмотры
22
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с золотой вышивкой: королева Рания в наряде в восточном стиле на встрече

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева устроила обед в кампусе Хашимитского университета.

Королева Иордании Рания активно поддерживает женщин своей страны, их проекты и организации. Именно поэтому Ее Величество посетила город Эз-Зарка, где вместе с вице-президентом Хашимитского университета Султаном Маани и губернатором города Хасаном Джбуром побывала на обеде, устроенном ею в кампусе университета, для женщин, которые работают в различных учебных заведениях и активно участвуют в общественной, волонтерской и молодежной работе.

Для встречи она онадела элегантное длинное платье сшитое в восточном стиле. Наряд был в черном цвете, а вышивка на нем выполнена золотыми нитками.

Дополнили образ королевы черные туфли-лодочки из лакированной кожи от Bottega Veneta и драгоценные серьги с бриллиантами, нефритом и перламутром от Tiffany & Co. Волосы Рании уложили в красивую высокую прическу, а на ее лице был легкий макияж.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация