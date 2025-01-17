В платье с золотыми цветами и новой укладкой: королева Матильда с мужем на приеме

Королевская чета Бельгии провела прием для лидеров институтов Европейского союза в Королевском дворце в Брюсселе.

51-летняя королева Матильда появилась на приеме в синем прямом платье с золотой цветочной аппликацией, которое дополнила туфлями-лодочками на каблуках оттенка металлик и миниатюрным золотым клатчем.

Она сделала новую укладку, классический дневной макияж и надела золотые серьги с россыпью мелких бриллиантов, на пальце у нее сверкало золотое обручальное кольцо, а на запястье золотые часы и браслет.

Председатель Европейского совета Антонио Коста, королева Матильда, король Филипп, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и министр иностранных дел Бернар Квентин / Фото: Getty Images

Король Филипп надел темно-синий костюм в сочетании с белой рубашкой и синим галстуком в принт.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Также на днях у бельгийцев состоялся прием для глав делегаций стран-членов НАТО, членов международного секретариата и военных представителей в НАТО, а также генералов из SHAPE. На нем королева Матильда появилась в зеленом платье-миди с крупным цветочным принтом, рукавами три четверти и вырезом "лодочка".

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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