В платье с золотыми цветами и новой укладкой: королева Матильда с мужем на приеме

Королевская чета Бельгии провела прием для лидеров институтов Европейского союза в Королевском дворце в Брюсселе.
51-летняя королева Матильда появилась на приеме в синем прямом платье с золотой цветочной аппликацией, которое дополнила туфлями-лодочками на каблуках оттенка металлик и миниатюрным золотым клатчем.
Она сделала новую укладку, классический дневной макияж и надела золотые серьги с россыпью мелких бриллиантов, на пальце у нее сверкало золотое обручальное кольцо, а на запястье золотые часы и браслет.
Король Филипп надел темно-синий костюм в сочетании с белой рубашкой и синим галстуком в принт.
Также на днях у бельгийцев состоялся прием для глав делегаций стран-членов НАТО, членов международного секретариата и военных представителей в НАТО, а также генералов из SHAPE. На нем королева Матильда появилась в зеленом платье-миди с крупным цветочным принтом, рукавами три четверти и вырезом "лодочка".
Читайте также:
- В ярком красном платье: королева Матильда с дочками-принцессами и мужем-королем на рождественском концерте
- В изумрудном платье и сером кейп-пальто: королева Матильда на памятном мероприятии с мужем
- Ах, какая красотка: королева Матильда в белом аутфите приехала на мероприятие