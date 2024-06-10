В платье с золотыми пуговицами и аппликацией: министр культуры Франции на государственном ужине

Министр культуры Франции Рашида Дати посетила государственный ужин в Елисейском дворце, который организовали президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон по случаю официального визита президентских супругов Байденов.

Рашида появилась там в черном закрытом длинном платье с золотыми крупными пуговицами и золотой аппликацией спереди. Обута она была в черные замшевые босоножки на шпильках, а в руке держала черную кожаную сумку с золотой фурнитурой.

Рашида Дати / Фото: Associated Press

Дати сделала укладку с прикорневым объемом, нежный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – золотой цепочкой, а руку – золотым браслетом.

Напомним, официальный ужин также посетила Нэнси Пелоси, которая сияла в вечернем черном платье макси с изображением серебряных цветов на юбке и черных туфлях.

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