В платье с золотыми пуговицами и аппликацией: министр культуры Франции на государственном ужине

Рашида Дати в элегантном черном наряде посетила Елисейский дворец.
Министр культуры Франции Рашида Дати посетила государственный ужин в Елисейском дворце, который организовали президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон по случаю официального визита президентских супругов Байденов.
Рашида появилась там в черном закрытом длинном платье с золотыми крупными пуговицами и золотой аппликацией спереди. Обута она была в черные замшевые босоножки на шпильках, а в руке держала черную кожаную сумку с золотой фурнитурой.
Дати сделала укладку с прикорневым объемом, нежный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – золотой цепочкой, а руку – золотым браслетом.
Напомним, официальный ужин также посетила Нэнси Пелоси, которая сияла в вечернем черном платье макси с изображением серебряных цветов на юбке и черных туфлях.
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