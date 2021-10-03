В платье с золотыми пуговицами и в изысканных очках: Юлия Тимошенко показала новое фото в Instagram

В платье с золотыми пуговицами и в изысканных очках: Юлия Тимошенко показала новое фото в Instagram

Лидер партии "Батькивщина" пополнила свой фотоблог снимком, на котором похвасталась эффектным деловым луком.

Юлия Тимошенко порадовала своих подписчиков в Instagram новой фотографией, на которой она продемонстрировала красивый деловой аутфит.

Народный депутат появилась в черном платье с драпировкой, воротником-стойкой и бежевыми полосками по бокам.

Свой лук она дополнила любимой в последнее время прической — собранными волосами в гладкий хвост, положенный на одну сторону. На лице у нее — нежный макияж и оптические очки в изысканной черной оправе. Уши Юлии Владимировны украшают элегантные серебряные серьги с темным камнем.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Фолловерам политика очень понравился ее деловой образ. В комментариях они оставили ей много приятных комплиментов:

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"Юлия Владимировна, вы как всегда очаровательная! Помню вас с детства, все такая же красивая", "Юля — красавица", "Выглядите роскошно! Юлия Владимировна на высоте", "Какая вы красивая!", "Красивая! Обожаю! Золотая! "

К слову, в этом аутфите мы видели Юлию Владимировну в стенах парламента.

Напомним, недавно Тимошенко сходила в театр вместе со своей дочерью Евгенией и внучкой Евой. В фотоблоге нардеп показала снимки оттуда.

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