В платье с золотыми пуговицами: Кэрри Джонсон с мужем на службе в Вестминстерском аббатстве

Для церемонии прощания с королевой Елизаветой II супруга экс-премьер-министра выбрала элегантное черное платье.
На похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве прибыл и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри Джонсон.
Кэрри выбрала для траурного аутфита элегантное черное длинное платье от Karen Millen с золотыми пуговицами и широким тканевым поясом, плотные колготки и замшевые туфли на шпильках.
Наряд она дополнила сумкой Grace Hang Global и головным убором с вуалью.
Образ миссис Джонсон завершила макияжем с розовой помадой, золотыми серьгами и золотым кулоном на широкой цепочке.
Борис одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, в Вестминстерском Аббатстве продолжается служба по королеве Елизавете II. Похоронят монарха в Виндзоре рядом с ее покойным мужем, принцем Филиппом, умершим в прошлом году.
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