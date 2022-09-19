В платье с золотыми пуговицами: Кэрри Джонсон с мужем на службе в Вестминстерском аббатстве

Для церемонии прощания с королевой Елизаветой II супруга экс-премьер-министра выбрала элегантное черное платье.

На похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве прибыл и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри Джонсон.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Кэрри выбрала для траурного аутфита элегантное черное длинное платье от Karen Millen с золотыми пуговицами и широким тканевым поясом, плотные колготки и замшевые туфли на шпильках.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила сумкой Grace Hang Global и головным убором с вуалью.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Образ миссис Джонсон завершила макияжем с розовой помадой, золотыми серьгами и золотым кулоном на широкой цепочке.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Борис одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Напомним, в Вестминстерском Аббатстве продолжается служба по королеве Елизавете II. Похоронят монарха в Виндзоре рядом с ее покойным мужем, принцем Филиппом, умершим в прошлом году.

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