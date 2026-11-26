Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Брижит Макрон вместе с мужем — президентом Франции Эммануэлем Макроном — в рамках двухдневного официального визита в Малайзию приняла участие в церемонии приветствия, которая состоялась перед зданием Султана Абдул Самада в Куала-Лумпуре.

Президентскую чету встретили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и его супруга Ван Азиза Ван Исмаил.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

На мероприятии Брижит выглядела элегантно в темно-синем платье длины миди с длинными рукавами, невысоким воротником-стойкой и слегка расклешенной юбкой. Наряд был украшен двумя рядами золотистых пуговиц, которые придали образу нотку стиля милитари.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Первая леди подчеркнула талию коричневым поясом от Louis Vuitton с фирменным монограммным принтом и золотистой фурнитурой. Платье она сочетала с темно-синими туфлями-лодочками.

Мадам Макрон сделала аккуратную прическу с зачесанными назад прядями и закрученными кончиками, нанесла макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит золотистыми серьгами-кольцами, браслетом с жемчужинами и кольцами.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президентская чета выглядела гармонично, ведь Эммануэль Макрон также выбрал темно-синий цвет для своего образа. На нем был классический костюм, белая рубашка и темно-синий галстук.

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