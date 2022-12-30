В платье-сетке и с красной помадой: жена Сергея Тигипко соблазнительно похвасталась эффектным образом

Жена бывшего вице-премьера Украины, бизнесмена и банкира Сергея Тигипко – Алла Зиневич – поделилась в Instagram новыми селфи, на которых предстала в эффектном вечернем образе.

Женщина устроила себе импровизированный фотосет. Она соблазнительно позировала у зеркала, положив одну руку на голову.

Алла Зиневич / Фото: Instagram Аллы Зиневич

Алла нарядилась в атласное черное платье на тонких бретельках, поверх которого надела платье-сетку со стразами. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Зиневич дополнила аутфит укладкой с локонами, ярким макияжем с черными стрелками и красной помадой и элегантными длинными серьгами.

Алла Зиневич / Фото: Instagram Аллы Зиневич

Еще жена Тигипко сверкнула небольшой татуировкой на кисти руки.

"Mood: настроение всем и себе поднимать с верой в светлое будущее", — подписала фотографии женщина.

Алла Зиневич / Фото: Instagram Аллы Зиневич

Напомним, недавно Алла снялась в стильной фотосессии для украинского глянца и показала некоторые кадры в своем фотоблоге.

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