В платье шоколадного оттенка и золотых туфлях: королева Рания на предкоронационном приеме

Монаршие супруги Иордании выбрали для своего появления красивые образы.
Король Иордании Абдалла II и королева Рания в преддверии завтрашней коронации короля Чарльза III посетили прием для высокопоставленных гостей в Букингемском дворце.
Для мероприятия Рания выбрала платье по фигуре от бренда Schiaparelli с драпировкой и золотыми пуговицами. Наряд она скомбинировала с золотыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и золотистым клатчем Dior.
Королева сделала красивую прическу с локонами и макияж смоки-айс. Очаровательная улыбка завершила роскошный аутфит Рании.
Абдалла II был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук.
Кстати, в золотых туфлях на предкоронационном приеме появилась и королева Таиланда Сутида.
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