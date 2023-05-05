В платье шоколадного оттенка и золотых туфлях: королева Рания на предкоронационном приеме

Монаршие супруги Иордании выбрали для своего появления красивые образы.

Король Иордании Абдалла II и королева Рания в преддверии завтрашней коронации короля Чарльза III посетили прием для высокопоставленных гостей в Букингемском дворце.

Для мероприятия Рания выбрала платье по фигуре от бренда Schiaparelli с драпировкой и золотыми пуговицами. Наряд она скомбинировала с золотыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и золотистым клатчем Dior.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Getty Images

Королева сделала красивую прическу с локонами и макияж смоки-айс. Очаровательная улыбка завершила роскошный аутфит Рании.

Абдалла II был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Кстати, в золотых туфлях на предкоронационном приеме появилась и королева Таиланда Сутида.

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