ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
587
Время на прочтение
1 мин

В платье силуэта «русалка»: принцесса Монако сходила с бойфрендом на бал

Принцесса Александра Ганноверская и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн появились вместе на летнем балу в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

Дочь принцессы Каролины Монакской появилась на балу во Франции в черном платье силуэта «русалка», расшитого камнями и на тонких бретельках, подчеркивающее ее декольте. Александра распустила волосы и накрутила их легкими волнами, надела серьги-висюльки и бриллиантовое колье на шею, сделала легкий макияж глаз и подчеркнула губы блеском.

Принцесса была обута в туфли-лодочки на каблуках, в руках держала миниатюрный клатч из атласа черного цвета и сделала черный маникюр.

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

Ее возлюбленный Бен был в черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой.

Этот же бал, напомним, посетили Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном.

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie