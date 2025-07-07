В платье силуэта «русалка»: принцесса Монако сходила с бойфрендом на бал

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

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Дочь принцессы Каролины Монакской появилась на балу во Франции в черном платье силуэта «русалка», расшитого камнями и на тонких бретельках, подчеркивающее ее декольте. Александра распустила волосы и накрутила их легкими волнами, надела серьги-висюльки и бриллиантовое колье на шею, сделала легкий макияж глаз и подчеркнула губы блеском.

Принцесса была обута в туфли-лодочки на каблуках, в руках держала миниатюрный клатч из атласа черного цвета и сделала черный маникюр.

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

Ее возлюбленный Бен был в черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой.

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Этот же бал, напомним, посетили Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном.

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images