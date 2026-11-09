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В платье-смокинге и с красивой прической: княгиня Шарлин блистала с мужем на гала-вечере
Княгиня Шарлин сопровождала князя Альбера II на благотворительном гала-вечере в Монако.
Супруги посетили гала-концерт, посвященный 60-летию оркестра карабинеров князя Альбера II, который прошел в Гримальди-форуме в Монте-Карло.
Этот коллектив, созданный в 1966 году по инициативе князя Ренье III и княгини Грейс Келли, прошел долгий путь развития: от первоначального духового оркестра до нынешнего полноценного оркестра.
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По окончании представления, организованного в пользу Фонда Княгини Шарлин, Их Светлости тепло поздравили музыкантов и поблагодарили их за шесть десятилетий преданного служения Княжеству, его культуре и традициям.
Для этого случая Шарлин выбрала черное платье из коллекции Ralph Lauren, а именно модель Kristian , выполненную из шелкового кади и отличающуюся лацканами в стиле смокинга, структурированными плечами и двубортной застежкой на восемь пуговиц. Наряд был дополнен белой рубашкой с высоким воротником, а в качестве обуви жена Альбера II выбрала черные туфли-лодочки на шпильке с острым носком.
Вечерний лук Шарлин дополнила серьгами из белого золота с бриллиантами, представляющие собой небольшие кольца, с которых свисают два более крупных камня. Чтобы подчеркнуть украшения, она выбрала низкую прическу с волнистыми прядями, обрамляющими лицо.
Ее макияж также выделялся: черные подводка и холодные тени подчеркивали ее голубые глаза, а завершали образ розовые румяна и помада того же оттенка, а также тональный крем с естественным финишем.