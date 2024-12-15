В платье со шлейфом и красивой укладкой: княгиня Шарлин сходила на бал

Княгиня Монако Шарлин надела одно из своих красивых вечерних платьев и побывала на балу.

Супруга князя Альбера II посетила традиционный Рождественский бал в , в зале Empire de l'Hôtel de Paris. В этом году он был посвящен теме "Париж-Монте-Карло".

В рамках мероприятия провели аукцион, организованный домом Sotheby's, который позволил собрать средства в пользу Фонда принцессы Шарлин и его проектов по предотвращению утопления и воспитанию детей через ценности спорта.

В Instagram княжеской четы Монако опубликовали снимки с мероприятия, автором которых стал дворцовый фотограф Эрик Матон.

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Шарлин появилась на балу в длинном платье без рукавов и с небольшим шлейфом, она сделала красивую укладку и макияж, а на ее шее красовалось тонкое колье.

Также мы показывали вам, как княгиня Шарлин и князь Альбер II вручали рождественские подарки ранее на этой неделе.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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