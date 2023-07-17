В платье со скрытым посланием: принцесса Шарлотта всех очаровала на Уимблдоне

Принцесса Шарлотта посетила вчера Уимблдонский теннисный турнир вместе со своими родителями Кейт и Уильямом и старшим братом Джорджем.
Для выхода в свет 8-летняя принцесса Шарлотта выбрала платье от испанского бренда Friki, которое получило название "платье Wings" из-за развевающихся рукавов и стоит 204 евро.
Наряд красивого василькового цвета в мелкий цветочный принт Шарлотта сочетала с белыми балетками и светлым трикотажным кардиганом.
Королевские поклонники предположили, что платье от испанского бренда Шарлотта надела не просто так, а для того, чтобы выразить свое уважение королю Испании Филиппу VI, который в этот день также присутствовал на Уимблдоне. Монарх приехал, чтобы поддержать тениссиста Карлоса Алькараса.
Монарх подошел поприветствовать семью Уэльских и немного поболтал с Шарлоттой.
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