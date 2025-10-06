В платье со смелым декольте: королева Матильда произвела фурор на банкете

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приехала на интронизацию вместе с супругом королем Филиппом и их старшей дочерью — принцессой Елизаветой — наследницей бельгийского престола.

Матильда выбрала для официальной церемонии платье Dior, сшитое на заказ в бордовом цвете, дополнив образ сумкой Lady Dior и туфлями-лодочками от этого же бренда.

Королева Матильда, герцогиня Мария-Тереза, король Филипп, герцог Анри и принцесса Елизавета / © Getty Images

А для вечернего банкета переоделась в кружевное платье такого же оттенка от Armani Prive, сшитое на заказ, из коллекции Couture Весна/Лето 2025. У наряда было кружевное и весьма пикантное, как для королевского образа декольте. Образ Ее Величества дополнял клатч Natan Couture, туфли-лодочки Dior, тиара «Девять провинций» и бриллиантовое колье Graff.

Королева Матильда / © Getty Images

Кстати, не менее смелым образом на банкете могла похвастаться нидерландская наследница — принцесса Катарина-Амалия. 23-летняя принцесса надела пышное бальное платье от бренда Monique Lhuillier, которое было полностью расшито пайетками и бисером. Утонченности наряду придавали открытые плечи — весьма экстравагантно и свежо.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

А вот дочь королевы Матильди — принцесса Елизавета - появилась на банкете в платье Jenny Packham серебристого оттенка и выглядела достаточно скромно. Ее лук дополняли лодочки Giorgio Armani и антикварная бриллиантовая тиара, которая является подарком ее родителей на 18-летие.