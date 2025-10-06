- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье со смелым декольте: королева Матильда произвела фурор на банкете
Бельгийская королевская семья была одной из гостей, приглашенных на церемонию отречения от престола великого герцога Люксембурга Анри в пользу его сына — теперь уже нового великого герцога Гийома.
Королева Матильда приехала на интронизацию вместе с супругом королем Филиппом и их старшей дочерью — принцессой Елизаветой — наследницей бельгийского престола.
Матильда выбрала для официальной церемонии платье Dior, сшитое на заказ в бордовом цвете, дополнив образ сумкой Lady Dior и туфлями-лодочками от этого же бренда.
А для вечернего банкета переоделась в кружевное платье такого же оттенка от Armani Prive, сшитое на заказ, из коллекции Couture Весна/Лето 2025. У наряда было кружевное и весьма пикантное, как для королевского образа декольте. Образ Ее Величества дополнял клатч Natan Couture, туфли-лодочки Dior, тиара «Девять провинций» и бриллиантовое колье Graff.
Кстати, не менее смелым образом на банкете могла похвастаться нидерландская наследница — принцесса Катарина-Амалия. 23-летняя принцесса надела пышное бальное платье от бренда Monique Lhuillier, которое было полностью расшито пайетками и бисером. Утонченности наряду придавали открытые плечи — весьма экстравагантно и свежо.
А вот дочь королевы Матильди — принцесса Елизавета - появилась на банкете в платье Jenny Packham серебристого оттенка и выглядела достаточно скромно. Ее лук дополняли лодочки Giorgio Armani и антикварная бриллиантовая тиара, которая является подарком ее родителей на 18-летие.