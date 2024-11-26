В платье со стразами и вырезом на декольте: леди Виктория Херви сходила на тусовку

В прошлом месяце леди Виктория отпраздновала 48-летие и появилась на пати в шелковом оливковом платье-халате.

А вчера бывшая it girl посетила показ "Joshua Kane: The Decade Runway Collection" в арт-отеле Hoxton в Лондоне. На тусовку леди Виктория приехала в черном макси-платье, расшитом пайетками с глубокой линией декольте и короткими рукавами.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Виктория Херви распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и розовым блеском подчеркнула губы, на ее запястье было несколько браслетов с амулетом "кошачий глаз", а также перстень с камнем и сделала светлый маникюр.

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