В платье со стразами и вырезом на декольте: леди Виктория Херви сходила на тусовку

Британская аристократка сходила на очередную светскую тусовку.
В прошлом месяце леди Виктория отпраздновала 48-летие и появилась на пати в шелковом оливковом платье-халате.
А вчера бывшая it girl посетила показ "Joshua Kane: The Decade Runway Collection" в арт-отеле Hoxton в Лондоне. На тусовку леди Виктория приехала в черном макси-платье, расшитом пайетками с глубокой линией декольте и короткими рукавами.
Виктория Херви распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и розовым блеском подчеркнула губы, на ее запястье было несколько браслетов с амулетом "кошачий глаз", а также перстень с камнем и сделала светлый маникюр.
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