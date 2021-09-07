В жакете с бисером-стеклярусом: похудевшая Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

В жакете с бисером-стеклярусом: похудевшая Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

60-летняя лидер партии "Батькивщина" выбрала для открытия новой сессии Верховной Рады эффектный аутфит.

Летние каникулы завершились и нардепам пора возвращаться к работе. Сегодня, 7 сентября, состоялось открытие шестой сессии Верховной Рады Украины IX созыва.

На нем выступила Юлия Тимошенко. Мы соскучились по ее модным экспериментам, поэтому охотно рассмотрим ее сегодняшний образ.

Юлія Тимошенко / УНИАН

Юлия Тимошенко/Служебные видео

В Instagram Юлия Владимировна опубликовала фотографию из Верховной Рады.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

В стенах парламента политик появилась в элегантном аутфите. На ней был черній костюм, который состоял из жакета, расшитого спереди черным бисером-стеклярусом, и юбки-карандаша. Наряд прекрасно подчеркнул заметно похудевшую фигуру Тимошенко.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Лук нардеп дополнила аккуратной прической, собрав волосы резинкой на одну сторону. На лице у нее был нежный макияж и оптические очки в черной изысканной оправе. Уши она украсила лаконичными серебряными серьгами.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлія Тимошенко / УНИАН

Как видим, Юлия Владимировна хорошо подготовилась к новому сезону: и похудела, и эффектный образ подобрала.

Также читайте В обтягивающем платье и на шпильках: Юлия Тимошенко поздравила в Тернополе выпускников

"Первый звонок по-депутатски! Новый сезон, новые вызовы, новые задачи! Идеальное время объединяться ради Украины и конкретных результатов для людей!" — подписала она фото в соцсети.

Напомним, а в июле Тимошенко появилась на работе в приталеном жакете с золотыми пуговицами и молниями на надгрудних карманах и юбки-карандаши с золотыми лампасами. Все было бы замечательно, если бы не крой одежды, которій подвел Юлию Владимировну. Во время выступления за трибуной было заметно, как жакет на талии между пуговицами разошелся.

Юлия Тимошенко/Служебные видео / Instagram Юлии Тимошенко

Читайте также: В платье с элегантным воротником: Юлия Тимошенко сходила на эфир телепередачи

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку