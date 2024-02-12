В платье солнечного цвета и с украшениями: Джилл Байден в ярком образе предстала на мероприятии в Белом доме

В Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне состоялся прием по случаю месяца афроамериканской истории (Black History Month), организованный президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. На мероприятии выступил R&B-исполнитель Tank. Супруги поблагодарили его за выступление.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот день супруга президента выглядела ярко и стильно. На Джилл было атласное платье шелкового цвета длины миди. Талию она подчеркнула тканевым поясом в тон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди сделала красивую прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными серьгами-звездами, шею – золотыми кулонами на цепочках, а руки – браслетами. Французский маникюр завершил ее яркий лук.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и сине-желтый галстук, в котором он приезжал в Киев.

Напомним, в предвыборном штабе Джилл Байден появилась в розовом жакете с цветочными манжетами и интересной брошью.

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