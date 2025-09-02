- Дата публикации
Категория
Общество
В платье темно-бирюзового оттенка и серьгах-цветах: президент Швейцарии приехала в Германию
Карин Келлер-Зуттер в женском аутфите встретилась с канцлером Германии.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с официальным визитом посетила Германию, где встретилась с канцлером страны Фридрихом Мерцом. Вместе они осмотрели почетный караул, после чего отправились на переговоры.
Госпожа Келлер-Зуттер выбрала для своего появления платье миди темно-бирюзового оттенка с воротником-стойкой, острыми лацканами и длинными рукавами.
Аутфит лидер дополнила нюдовыми капроновыми колготами и бежевыми лакированными туфлями на устойчивых каблуках.
Карин сделала стильную укладку, макияж с красной помадой, уши украсила лаконичными серьгами в виде цветов, шею - золотой цепочкой с подвеской, а руки - деликатным браслетом-цепочкой, часами и кольцом.
Напомним, Карин Келлер-Зуттер на встрече с Эммануэлем Макроном появилась в розовом платьесс резинкой и драпировкой с одной стороны.