В платье темно-бирюзового оттенка и серьгах-цветах: президент Швейцарии приехала в Германию

Карин Келлер-Зуттер в женском аутфите встретилась с канцлером Германии.

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Getty Images

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с официальным визитом посетила Германию, где встретилась с канцлером страны Фридрихом Мерцом. Вместе они осмотрели почетный караул, после чего отправились на переговоры.

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Госпожа Келлер-Зуттер выбрала для своего появления платье миди темно-бирюзового оттенка с воротником-стойкой, острыми лацканами и длинными рукавами.

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Getty Images

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Getty Images

Аутфит лидер дополнила нюдовыми капроновыми колготами и бежевыми лакированными туфлями на устойчивых каблуках.

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Карин сделала стильную укладку, макияж с красной помадой, уши украсила лаконичными серьгами в виде цветов, шею - золотой цепочкой с подвеской, а руки - деликатным браслетом-цепочкой, часами и кольцом.

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Карин Келлер-Зуттер и Фридрих Мерц / © Associated Press

Напомним, Карин Келлер-Зуттер на встрече с Эммануэлем Макроном появилась в розовом платьесс резинкой и драпировкой с одной стороны.

