В платье цвета экрю с красной вышивкой: супруга премьер-министра Великобритании на саммите G7

Супруги Стармеры и Макроны / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его супруга Виктория Стармер появились на официальной церемонии встречи лидеров на саммите G7, который в этом году проходит в Эвиан-ле-Бен во Франции. Британскую супружескую пару встречали президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон.

Кир и Виктория Стармер, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Виктория выбрала для этого мероприятия нежный летний наряд. На ней было длинное платье цвета экрю с V-образным вырезом и тканевым поясом, подчеркивающим талию. Особое внимание привлекала красная вышивка на рукавах и по бокам, которая стала главным акцентом наряда и придала ему романтический настрой.

Кир и Виктория Стармер, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Виктория дополнила образ туфлями цвета металлик на удобных каблуках и серебряной цепочкой с подвеской в виде жемчужины. Волосы она уложила мягкими волнами и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

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Кир и Виктория Стармер, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Кир Стармер появился в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке в красный горошек.

Кир и Виктория Стармер, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Виктория Стармер в романтичном платье с цветочным принтом и серебряных слингбэках встретилась с Макронами в Лондоне.

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