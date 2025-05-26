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В платье цвета индиго и с цветочным принтом: первая леди Вьетнама в сказочном образе встречала Макронов
Жена президента Вьетнама в ярком наряде с цветами появилась на встрече с президентскими супругами Франции.
Президент Вьетнама Луонг Куонг и его супруга Нгуен Тхи Минь Нгует встречали у себя в гостях, в президентском дворце в Ханое, президентских супругов Макрон.
Первая леди Вьетнама появилась на встрече в закрытом платье цвета индиго длины макси с красивым цветочным принтом и воротником-стойкой. В этом наряде Нгуен выглядела стройно и сказочно.
Аутфит Нгует дополнила черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуках.
Она сделала элегантную укладку каре, макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши жемчужными серьгами.
Напомним, в Сети обсуждают скандальный момент, который прошел между Эммануэлем и Брижит Макрон в аэропорту во Вьетнаме. Пользователи пишут, что между ними произошла ссора, во время которой первая леди дала «пощечину» мужу.