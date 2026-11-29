Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках государственного визита в Камбоджу встретились с королем Нородомом Сиамони в Королевском дворце в Пномпене.

Для встречи первая леди выбрала элегантное приталенное платье-пальто цвета капучино с расклешенной юбкой длины миди. Наряд в области талии украшали две золотистые пуговицы.

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Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила темно-коричневыми остроносыми туфлями-лодочками на шпильках с фирменной монограммой Louis Vuitton и клатчем, также украшенным монограммой бренда и золотистой фурнитурой.

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Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Первая леди уложила волосы в объемную прическу с челкой, собрав часть прядей на затылке с помощью заколки. Макрон сделала макияж с акцентом на глазах, украсила шею колье с декоративным элементом в виде бабочки, а уши — золотистыми серьгами-кольцами. На руках у нее были кольца.

Напомним, Брижит Макрон в серебристо-сером костюме и на шпильках посетила старинный храм в Камбодже.

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