В платье цвета лесной травы: элегантная королева Летиция сходила на выставку

Королева Летиция и король Филипп VI приехали на 45-ю Международную ярмарку современного искусства ARCOmadrid, где по случаю 45-летия ярмарки в этом году представлена ​​специальная секция под названием «ARCO2045: будущее для настоящего», которая предлагает нам поразмышлять о возможных направлениях развития искусства в ближайшие десятилетия.

Королева Летиция появилась на мероприятии в платье лесного зеленого цвета из твида с квадратным вырезом, рукавами три четверти и юбкой миди, которое она впервые надела 12 октября во время празднования Национального дня. Наряд дополнял тонкий черный пояс, подчеркивающий талию, серьги с россыпью изумрудов от Tous, любимая черная сумка Carolina Herrera и туфли-лодочки с пряжками на невысоком каблуке. У Летиции, как и всегда, был натуральный маникюр и кольцо Coreterno на указательном пальце. Она распустила длинные волосы и сделала выразительный макияж.

Король Филипп VI предпочел темный классический костюм в сочетании с белой рубашкой и красным галстуком.

Напомним, ранее на этой неделе королева Летиция появилась в бирюзовом костюме на мероприятии, посвященном «Всемирному дню редких заболеваний».