В платье цвета марсала и с красивыми серьгами: жена вице-президента США вместе с Меланией Трамп поехала в рабочую поездку

Уша Вэнс впервые с Меланией Трамп совершила совместную поездку.

Уша Вэнс

Уша Вэнс / © Associated Press

Жена вице-президента США Уша Вэнс вместе с Меланией Трамп посетили в Северной Каролине военнослужащих в Кэмп-Лежен. Это крупнейшая база морской пехоты на восточном побережье.

Уша Вэнс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Вэнс и Мелания Трамп / © Associated Press

Это была их первая совместная рабочая поездка. Они встретились также с семьями военных, со студентами и детьми.

Уша Вэнс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Вэнс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Вэнс / © Associated Press

Уша Вэнс / © Associated Press

Уша эффектно выглядела в трикотажном платье цвета марсала выше колен. Наряд имел длинные рукава, высокую горловину и боковой разрез на юбке. Талию она подчеркнула тканевым поясом в тон.

Уша Вэнс / © Associated Press

Уша Вэнс / © Associated Press

Аутфит госпожа Вэнс дополнила замшевыми туфлями такого же цвета и на устойчивых каблуках. У нее были распущенные волосы, макияж с бордовой помадой и красивые золотые серьги с листьями и янтарными камнями.

Уша Вэнс / © Associated Press

Уша Вэнс / © Associated Press

Из самолета Уша вышла в солнцезащитных очках Ray-Ban в золотой оправе.

Уша Вэнс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Вэнс и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Уша Вэнс во время рабочей поездки с мужем в Германию продемонстрировала лук в классическом шерстяном пальто графитового цвета и черном платье миди.

