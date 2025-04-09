В платье цвета марсала и с сумкой Louis Vuitton: королева Рания приехала в Италию

Джорджа Мелони и королева Рания / © Getty Images

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Ее Величество в Риме встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Встреча состоялась на вилле Дориа-Памфили в столице.

Королева Иордании появилась на красной дорожке в платье цвета марсала длины миди, также она была в лаковых туфлях на каблуках, а в руках держала маленькую сумку от Louis Vuitton, подобранную в тон наряду. Рания сделала красивую укладку легкими волнами, ее талию подчеркивал тонкий пояс, в ушах были серьги с камнями, а на лице выразительный макияж.

Джорджа Мелони и королева Рания / © Getty Images

Премьер-министр Италии госпожа Мелони облачилась в белый брючный костюм с ажурными рукавами и обула белые туфли-лодочки. У нее в ушах были серьги-кольца, на лице макияж с яркой помадой, подчеркивающей губы, а волосы уложены в идеальную ровную укладку.

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Ранее в этот же день Джорджа Мелони в этом же аутфите встречала в Риме короля Чарльза III, который вместе с супругой Камиллой находится с четырехдневным визитом в стране.

Джорджа Мелони и король Чарльз III / © Associated Press