В платье цвета морской волны и пальто: принцесса Анна приехала в Бельгию

Принцесса Анна / © Getty Images

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Сестра короля Чарльза приехала в город Ипр, что в Бельгии, чтобы торжественно открыть Мемориал Мененских ворот в Ипре.

Это памятник, посвященный памяти солдат и офицеров войск Антанты, погибших в сражениях Первой мировой войны возле этого города и тела которых не были найдены. Проект памятника работы Реджинальда Бломфилда, памятник построен на средства правительства Великобритании. Открытие памятника состоялось 24 июля 1927 года. Здесь увековечены имена более 54 000 пропавших без вести солдат Содружества на войне.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна надела для этого выхода платье цвета морской волны, а сверху серое пальто и обула туфли на невысоких каблуках с бантами. На шее у королевской особы было колье из жемчуга, а в ушах жемчужные серьги, также Анна прикрепила к пальто две броши и была в перчатках. Она собрала волосы в фирменную прическу и сделала легкий макияж.

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Напомним, недавно сестра короля посещала садовую вечеринку в шотландском Эдинбурге, где появилась в образе, похожем на лук королевы Камиллы.

Принцесса Анна / © Getty Images