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В платье цвета шампанского с разрезом: дочь принцессы Стефании появилась на гала-вечере
Дочь принцессы Стефании – Камилла Готтлиб – посетила вместе с членами княжеской семьи гала-вечер Красного Креста Монако.
Младшая дочь принцессы Монако Стефании появилась на гала-вечере в платье цвета шампанского с высоким разрезом, подобрав к нему туфли-лодочки на каблуках и прямоугольный клатч в тон. Образ Камилла дополнила драгоценным колье на шее, браслетом и серьгами, а длинные светлые волосы распустила и сделала красивый вечерний макияж.
Этот же гала-прием посетила княжеская чета Монако – княгиня Шарлин и князь Альбер II.
Шарлин выбрала для светского вечера платье с халтером Elie Saab, которое выделялось своей нежной металлической отделкой и драпировкой по всей длине платья, дополнив его клатчем, туфлями и роскошными и очень дорогими серьгами в ушах.