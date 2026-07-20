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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

В платье цвета шампанского с разрезом: дочь принцессы Стефании появилась на гала-вечере

Дочь принцессы Стефании – Камилла Готтлиб – посетила вместе с членами княжеской семьи гала-вечер Красного Креста Монако.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Камилла Готтлиб

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Младшая дочь принцессы Монако Стефании появилась на гала-вечере в платье цвета шампанского с высоким разрезом, подобрав к нему туфли-лодочки на каблуках и прямоугольный клатч в тон. Образ Камилла дополнила драгоценным колье на шее, браслетом и серьгами, а длинные светлые волосы распустила и сделала красивый вечерний макияж.

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Этот же гала-прием посетила княжеская чета Монако – княгиня Шарлин и князь Альбер II.

Шарлин выбрала для светского вечера платье с халтером Elie Saab, которое выделялось своей нежной металлической отделкой и драпировкой по всей длине платья, дополнив его клатчем, туфлями и роскошными и очень дорогими серьгами в ушах.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
126
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