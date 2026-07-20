В платье цвета шампанского с разрезом: дочь принцессы Стефании появилась на гала-вечере

Камилла Готтлиб / © Getty Images

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Младшая дочь принцессы Монако Стефании появилась на гала-вечере в платье цвета шампанского с высоким разрезом, подобрав к нему туфли-лодочки на каблуках и прямоугольный клатч в тон. Образ Камилла дополнила драгоценным колье на шее, браслетом и серьгами, а длинные светлые волосы распустила и сделала красивый вечерний макияж.

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Этот же гала-прием посетила княжеская чета Монако – княгиня Шарлин и князь Альбер II.

Шарлин выбрала для светского вечера платье с халтером Elie Saab, которое выделялось своей нежной металлической отделкой и драпировкой по всей длине платья, дополнив его клатчем, туфлями и роскошными и очень дорогими серьгами в ушах.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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