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В платье-тунике и молочных брюках: королева Матильда побывала на кофейной церемонии
Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда посетили кофейную церемонию во время визита во Вьетнам.
Их королевские Величества попробовали во время государственной поездки вьетнамский кофе в Hidden Gem Café в Ханое.
Королева Матильда в этот день появилась на публике в молочных брюках и синем платье-тунике с вышивкой бисером и камнями. Ее белокурые волосы были собраны в прическу, на лице был макияж, а в ушах жемчужные серьги.
Это уже третий образ королевы Бельгии, который она продемонстрировала во время поездки в страну вместе со своим супругом королем Филиппом.
Ранее в цветочном макси-платье королева Матильда появилась на банкете, организованном для них с королем президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и первой леди.
А также продемонстрировала эффектный желтый наряд от своего любимого бренда на одном из публичных мероприятий за эти три дня поездки.