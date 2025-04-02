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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье-тунике и молочных брюках: королева Матильда побывала на кофейной церемонии

Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда посетили кофейную церемонию во время визита во Вьетнам.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Филипп и королева Матильда

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Их королевские Величества попробовали во время государственной поездки вьетнамский кофе в Hidden Gem Café в Ханое.

Королева Матильда в этот день появилась на публике в молочных брюках и синем платье-тунике с вышивкой бисером и камнями. Ее белокурые волосы были собраны в прическу, на лице был макияж, а в ушах жемчужные серьги.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Это уже третий образ королевы Бельгии, который она продемонстрировала во время поездки в страну вместе со своим супругом королем Филиппом.

Ранее в цветочном макси-платье королева Матильда появилась на банкете, организованном для них с королем президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и первой леди.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

А также продемонстрировала эффектный желтый наряд от своего любимого бренда на одном из публичных мероприятий за эти три дня поездки.

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