- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 881
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье, украшенном камнями, и с бокалом в руке: Брижит Макрон на государственном обеде в Сеуле
Первая леди Франции продемонстрировала новый изысканный образ во время их с мужем-президентом азиатского турне.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Южную Корею приняли участие в государственном обеде в Сеуле, который в честь их приезда устроили президент страны Ли Дже Мен и первая леди Ким Хе Ген. Фотографы запечатлели, как все они держали бокалы с игристым в руках, а в этот момент Макрон произносил тост.
Первая леди Франции выбрала для такого события изысканный образ. На ней было платье-футляр кремового оттенка с рукавами три четверти, которое было украшено возле выреза флористической композицией из разноцветных камней и бисера.
У Брижит была элегантная прическа, любимый макияж смоки айс, лаконичные серьги-кольца в ушах, часы, браслеты и кольцо с камнями на руках.
Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Сеула появилась в пальто пудрового оттенка с металлическими пуговицами и поясом в тон.