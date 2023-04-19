В платье с цветочным принтом: беременная принцесса Евгения появилась на публике

Принцесса Йоркская Евгения уже летом станет мамой во второй раз. Однако беременность совсем не помеха для того, чтобы Ее Высочество продолжала работать.

На прошлой неделе принцесса Евгения в качестве посла @BlueMarineFoundation посетила @SolentSeascapeProject, чтобы увидеть важную работу, проводимую для восстановления прибрежной морской жизни, и встретиться с ключевыми партнерами по одному из самых амбициозных экологических проектов в Великобритании.

Коротким видеороликом с этой встречи Евгения поделилась со своими подписчиками в Instagram. На нее принцесса Йоркская приехала в платье с цветочным принтом от бренда WHISTLES. У Евгении была лаконичная укладка и легкий мейкап на лице.

В последний раз мы видели принцессу Евгению по пути на пасхальную службу в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре. Тогда принцесса была в очень похожем платье, но только длины миди, и шла за руку с мужем Джеком Бруксбэнком.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

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