В платье в горох и белых босоножках: как принцесса Маргарет отдыхала в Италии

В этот день, 8 мая 1949 года, 19-летняя принцесса, которую называли "английской розой", находилась на отдыхе в Италии.

Принцесса Маргарет в Риме / Фото: Associated Press

На снимке, сделанном в те времена фотографами, посол Великобритании в Италии - сэр Виктор Маллет - помогает принцессе Маргарет выйти из машины, когда она прибыла в церковь Всех Святых в Риме, чтобы присутствовать на службе. Церковь Всех Святых — англиканская церковь в Риме.

Ее Высочество была в легком платье без рукавов c гороховым принтом, с небольшим V-образным вырезом и с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию. На голове у нее была шляпка, в руках – сумка и белые перчатки. Обута принцесса была в белые босоножки на высоких каблуках.

Ранее мы показывали, как 29 апреля 1949 года Ее высочество принцесса Маргарет была запечатлена фотографами со своей фрейлиной - леди Мэри Харви - на острове Капри. В тот год принцесса провела четыре незабываемых недели отпуска в Италии.

Принцесса Маргарет II и ее фрейлина в Италии / Фото: Associated Press

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