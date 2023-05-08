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В платье в горох и белых босоножках: как принцесса Маргарет отдыхала в Италии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
1 мин
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В платье в горох и белых босоножках: как принцесса Маргарет отдыхала в Италии

Принцесса Маргарет в Риме / Фото: Associated Press

Сестра королевы Елизаветы II – принцесса Маргарет – любила и вела богемный образ жизни и много отдыхала.

В этот день, 8 мая 1949 года, 19-летняя принцесса, которую называли "английской розой", находилась на отдыхе в Италии.

Принцесса Маргарет в Риме / © Associated Press
Принцесса Маргарет в Риме / Фото: Associated Press

На снимке, сделанном в те времена фотографами, посол Великобритании в Италии - сэр Виктор Маллет - помогает принцессе Маргарет выйти из машины, когда она прибыла в церковь Всех Святых в Риме, чтобы присутствовать на службе. Церковь Всех Святых — англиканская церковь в Риме.

Ее Высочество была в легком платье без рукавов c гороховым принтом, с небольшим V-образным вырезом и с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию. На голове у нее была шляпка, в руках – сумка и белые перчатки. Обута принцесса была в белые босоножки на высоких каблуках.

Ранее мы показывали, как 29 апреля 1949 года Ее высочество принцесса Маргарет была запечатлена фотографами со своей фрейлиной - леди Мэри Харви - на острове Капри. В тот год принцесса провела четыре незабываемых недели отпуска в Италии.

Принцесса Маргарет II и ее фрейлина в Италии / © Associated Press
Принцесса Маргарет II и ее фрейлина в Италии / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
213
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