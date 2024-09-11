В платье в горох и коротком жакете: принцесса Беатрис на Charity Day в память о жертвах теракта 11 сентября

Беа прибыла в Кэнэри-Уорф в Лондоне, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии, посвященном памяти жертв 11 сентября в 23-ю годовщину катастрофы в США.

Принцесса Йоркская посетила офисы BGC в рамках ежегодного мероприятия компании, которое проводится в память о 658 сотрудниках Cantor Fitzgerald и 61 сотруднике EuroBrokers, погибших в результате атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года.

В течение всего утра Беатрис в сопровождении ряда других знаменитостей, отвечала на телефонные звонки в торговом зале и под руководством брокера общалась с клиентами по телефону, пытаясь собрать миллионы долларов на благотворительные цели.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

В рамках этой акции, которая проходит ежегодно, 100% мировых доходов BGC Group перечисляются в благотворительный фонд Cantor Fitzgerald Relief Fund и десятки других благотворительных организаций по всему миру.

Беатрис выглядела счастливой, что присоединилась к такому важному делу. Она была в черном платье в белый горох, коротком черном жакете, обута в лаковые туфли-лодочки на каблуках и с лаковым клатчем в руках. Ее волосы были распущены и красиво уложены на бок, в ушах сверкали серьги-колечки из золота, а в макияже она немного подчеркнула глаза и нанесла на губы розовый блеск.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, на днях вместе с младшей сестрой Евгенией принцесса посетила хоспис Haven House в Лондоне, где они вместе высадили дерево в честь 20-летия работы хосписа.

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