В платье в горох и с любимой новой подвеской на шее: королева Камилла посетила галерею
Королева Камилла сегодня нанесла визит в галерею на юго-востоке Лондона.
Ее Величество приехала, чтобы открыть новый павильон Artplay и сад скульптур. Она также встретилась со сторонниками проекта открытого искусства и попечителями картинной галереи Далидж.
Сегодня королева продемонстрировала очередной образ в платье-рубашке в гороховый принт, которое она носила с туфлями из замши Eliot Zed, их мы видели и во время предыдущего выхода Камиллы вчера.
У королевы была ее фирменная укладка, легкий дневной макияж на лице, а на шее две подвески — любимая золотая пластинчатая, которую закрывала более крупная новая подвеска в виде двух синих сердец, что переплетаются с россыпью бриллиантов. Ранее мы предполагали, что ее королеве преподнес на день рождения король Чарльз на день рождения в июле.
Камилла перерезала ленточку на мероприятии и пообщалась с детьми, даже сфотографировалась в красной телефонной будке.
Напомним, вчера королева посещала 4-й батальон полка рейнджеров, где встретилась с военнослужащими и их семьями в Олдершоте. Она носила в тот день белое платье от Fiona Clare, плащ и свою новую подвеску.