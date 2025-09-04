В платье в горох и с любимой новой подвеской на шее: королева Камилла посетила галерею

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество приехала, чтобы открыть новый павильон Artplay и сад скульптур. Она также встретилась со сторонниками проекта открытого искусства и попечителями картинной галереи Далидж.

Сегодня королева продемонстрировала очередной образ в платье-рубашке в гороховый принт, которое она носила с туфлями из замши Eliot Zed, их мы видели и во время предыдущего выхода Камиллы вчера.

У королевы была ее фирменная укладка, легкий дневной макияж на лице, а на шее две подвески — любимая золотая пластинчатая, которую закрывала более крупная новая подвеска в виде двух синих сердец, что переплетаются с россыпью бриллиантов. Ранее мы предполагали, что ее королеве преподнес на день рождения король Чарльз на день рождения в июле.

Камилла перерезала ленточку на мероприятии и пообщалась с детьми, даже сфотографировалась в красной телефонной будке.

Напомним, вчера королева посещала 4-й батальон полка рейнджеров, где встретилась с военнослужащими и их семьями в Олдершоте. Она носила в тот день белое платье от Fiona Clare, плащ и свою новую подвеску.