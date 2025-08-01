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В платье в горох и сандалиях: королева Летиция с дочками сходила в кинотеатр
Королева Летиция с дочками — принцессой Леонор и инфантой Софией уже прибыли в Пальма-де-Майорку, где королевская семья обычно проводит летний отпуск.
Они отправились в кинотеатр Rivoli Cinemas, чтобы посмотреть документальный фильм «В месте разума».
Для этого выхода королева Летиция выбрала черно-белом платье в крупный горох, обула черные сандалии на плоской подошве и в руке держала черную сумку. Королева распустила волосы, сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки с камнями.
Ее младшая дочь инфанта София была в черном платье длины миди и таких же сандалиях, как у матери, а старшая Леонор надела белый кружевной топ и легкие широкие брюки на завязках, а обута была в такие же сандалии, как у сестры и матери, только коричневого цвета.
Это первый публичный выход семьи за пределы дворца Маривент, где они живут с прошлых выходных.
Напомним, в воскресенье дочери короля и королевы отправились в Базель, в Швейцарию, чтобы посетить финал женского чемпионата Европы по футболу, где Испания уступила Англии. Они находились в ложе вместе с принцем Уильямом и принцессой Шарлоттой.