В платье в горох и белом ободке: красивая королева Мэри на красной дорожке с мужем

Король и королева Дании были запечатлены на причале.

Королева Мэри и король Фредерик X поднялись на борт Королевского корабля "Даннеброг" в Копенгагене.

Королева Мэри и король Фредерик / Фото: Getty Images

Ее Величество королева выглядела лучезарно в синем платье-миди в мелкий белый горох с тонким белым поясом на талии и обута в кожаные синие туфли на каблуках. На голове у Мэри был белый ободок, украшенный сеткой и перьям, волосы она собрала в низкий хвост и надела цветочный серьги с бриллиантами. Образ завершал лаконичный дневной макияж. А в руках королева несла букет цветов.

Ее супруг - король Фредерик X - был одет в военную форму.

Королева Мэри и король Фредерик / Фото: Getty Images

Также в этот день королева Мэри председательствовала на мероприятии в Копенгагене, где появилась в абсолютно другом, но тоже очень элегантном образе.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

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