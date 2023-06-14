В платье в горох любимого фасона: королева Камилла провела аудиенции в Букингемском дворце

Сегодня у королевы было много встреч, поэтому для выхода она выбрала яркое платье своего любимого фасона.

Королева Камилла сегодня, 14 июня, провела в Букингемском дворце две аудиенции.

Королева Камилла на 75-летии прибытия HMT Empire Windrush / Фото: Associated Press

Ода из них была посвящена 75-летия прибытия HMT Empire Windrush - корабля, который пришвартовался в Тилбери, Эссекс, 22 июня 1948 года. Корабль доставил в Великобританию 492 пассажира с ряда карибских островов, включая Ямайку и Тринидад и Тобаго, чтобы восполнить послевоенный дефицит рабочей силы.

Королева Камилла и Рут Вейр, глава Королевского австралийского корпуса военной полиции / Фото: Getty Images

Также королева приняла во дворце полковника Рут Вейр, главу Королевского австралийского корпуса военной полиции.

На оба мероприятия Камилла надела зеленое платье от Samantha Sung в белый горох с юбкой в складку, рукавами три четверти, поясом и застежкой на груди.

Стоит отметить что в таком же платье в синей гамме Камилла открыла выставку цветов.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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