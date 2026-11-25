Принцесса Како / © Getty Images

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Японская принцесса Како посетила 48-й Национальный конкурс ораторского искусства среди молодежи, который прошел в Национальном олимпийском мемориальном молодежном центре в районе Сибуя в Токио. Принцесса внимательно слушала выступления участников, а по окончании конкурса пообщалась с ними.

Принцесса Како / © Getty Images

На мероприятии Ее Императорское Высочество появилась в милом белом платье от японского бренда Pinky & Dianne с принтом в виде черного горошка неправильной формы. Наряд имел длинные рукава с манжетами, романтичный бант на шее, пояс из той же ткани, подчеркивавший талию, и плиссированную юбку длины миди.

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Черно-белый аутфит Како разбавила аксессуарами карамельного оттенка. Она надела кожаные туфли на устойчивом каблуке, а в руке держала клатч-конверт в тон.

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Принцесса сделала аккуратную прическу с частично собранными волосами и челкой, уложенной набок, и нежный макияж с розовым блеском на губах. В ушах у нее были удлиненные золотистые серьги, а на руке — золотое кольцо.

Напомним, принцесса Како в клетчатом наряде с акцентом на талии посетила ярмарку зелени.

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