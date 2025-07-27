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В платье в горошек и с красной помадой: принцесса Како в романтическом образе посетила чемпионат по конному спорту
Японская принцесса очаровала красивым аутфитом на спортивном мероприятии.
Принцесса Како посетила церемонию открытия национального чемпионата по конному спорту среди старшеклассников в конном центре в Готэмби в префектуре Сидзуока.
Там она продемонстрировала романтический образ. На принцессе было легкое белое платье миди в синий горошек с короткими рукавами. Талию она подчеркнула синим тканевым поясом, который завязала на бант.
Аутфит Како дополнила молочными туфлями на устойчивых каблуках и молочным клатчем.
У принцессы была красивая аккуратная прическа и макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила элегантными серебряными серьгами, а руку - браслетом.
Напомним, принцесса Како в красном платье и керамических серьгах встретилась с японской общиной в Бразилии.