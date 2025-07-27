ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

В платье в горошек и с красной помадой: принцесса Како в романтическом образе посетила чемпионат по конному спорту

Японская принцесса очаровала красивым аутфитом на спортивном мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како посетила церемонию открытия национального чемпионата по конному спорту среди старшеклассников в конном центре в Готэмби в префектуре Сидзуока.

Там она продемонстрировала романтический образ. На принцессе было легкое белое платье миди в синий горошек с короткими рукавами. Талию она подчеркнула синим тканевым поясом, который завязала на бант.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Аутфит Како дополнила молочными туфлями на устойчивых каблуках и молочным клатчем.

У принцессы была красивая аккуратная прическа и макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила элегантными серебряными серьгами, а руку - браслетом.

Напомним, принцесса Како в красном платье и керамических серьгах встретилась с японской общиной в Бразилии.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie