В платье в леопардовый принт: эффектная королева Камилла в Елисейском дворце

Чарльз и Камилла должны были встретиться с британцами, ведущими бизнес на юго-западе Франции, прежде чем совершить поездку по одному из знаменитых виноградников региона в последний день своего государственного визита.

Королева Камилла и король Чарльз III c Эммануэлем и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Королева Камилла в этот день появилась в шелковом шифоновом платье с леопардовым принтом от Fiona Clare, обута в черные замшевые туфли-лодочки от Eliot Zed, а в руках несла сумку Chanel.

Королева Камилла и король Чарльз III c Эммануэлем и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

У Камиллы была ее фирменная укладка, в ушах серьги в виде золотых рыб, на шее несколько подвесок, а на запястье любимый браслет Van Cleef & Arpels. Король Чарльз был в синем классическом костюме, белой рубашке и с бледно-розовым галстуком.

Королева Камилла и король Чарльз III c Эммануэлем и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III c Эммануэлем и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, вчера мы также видели королеву Камиллу в белоснежном пальто от Fiona Clare во время ее визита в Национальную библиотеку в Париже.

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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